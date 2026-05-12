ゲーマーに人気のコミュニケーションアプリ「Discord」には各種サービスをアップグレードできる「Nitro」と呼ばれる有料プランが用意されています。このNitroに「Nitro Rewards(Nitro報酬)」という特典を追加することが2026年5月11日に発表されました。Nitro報酬 - Discordhttps://support.discord.com/hc/ja/articles/39188406147479NitroにXbox Game Passと新たな特典が付属。Nitroの報酬が誕生。https://discord.com/blog/nitro