２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、１１日放送のＴＢＳ系「テレビ×ミセス」（午後８時５５分）に出演した。番組ではともにジャージーに着替えて「ポーズを揃（そろ）えろ！シンクロジェスチャーゲーム」と題したゲームに２人１組のペアになり、それぞれがボックスに入って互いが見えない状態でお題のポーズ