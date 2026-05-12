阪神の先発投手はバント練習によく励む。外野芝生付近でトレーニングやランニングメニューを終えると、吸い寄せられるように、一塁側ファウルゾーンに設置された「バント練習コーナー」へ向かう。コン、コンと小気味良い音を立てて転がす姿は、甲子園における日常の風景だ。時には投手コーチが見守り、時には野手コーチからアドバイスが飛ぶ。チームのベクトルが「犠打成功」という一点に向いているのが、グラウンド脇の空間か