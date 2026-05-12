俳優の有村架純、お笑い芸人のなかやまきんに君が12日、都内で行われた伊藤園『日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜』発表会にゲストとして登壇した。【写真】“パワー”の詰まったお茶注ぎを見せたなかやまきんに君きんに君は、「お〜いお茶」を持ちながら登場。ボン・ジョヴィ「イッツ・マイ・ライフ」に合わせ、コップに注ぎ、お笑い好きの有村も思わず笑顔になった。有村は「いつもより重い気が