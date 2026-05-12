女優の有村架純が１２日、都内で行われた伊藤園の「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に、タレントのなかやまきんに君と共に出席した。有村は長年ＣＭキャラクターを務めている伊藤園のお茶に対するこだわりが紹介されたことにちなみ、食生活へのこだわりを問われた。「一つ一つのお料理の工程で体に良いものを使うようにしています。無理のない範囲で」と自然体な様子を見せた。お茶の試飲も