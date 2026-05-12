ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客の下船が11日、全て終了しました。退避2日目となった11日、クルーズ船に乗っていた全ての乗客の下船が終了しました。当初、乗客らは沖合からボートで上陸する予定でしたが、強風のため、クルーズ船が港に入港しての下船となりました。運航会社によりますと、クルーズ船は、25人の乗員と医療スタッフ2人、感染し死亡した乗客1人の遺体を乗せオランダのロッテルダムに向け出