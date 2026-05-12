元人気セクシー女優の霜月るなが12日、X（旧ツイッター）を更新。「キャバクラ嬢」と「風俗嬢」について、私見をつづった。霜月は「キャバ嬢が風俗嬢見下してる感じホンマに意味わからん」と切り出した。そして「結局君たちも枕してるやんって思ってしまう。飲み屋関係の事件って『結婚できると思って通っていた』『貯金も全部捧げたけど騙されていた』みたいなニュース多いやん。悪く言ったらキャバ嬢って言葉をうまく使って接