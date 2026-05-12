片山財務相は１２日午前、財務省内で米国のベッセント財務長官と会談し、投機的な動きが続く外国為替市場を巡り、今後も日米間で緊密に連携して対応していく方針で一致した。生成ＡＩ（人工知能）への対応でも協力していくことを確認した。片山氏によると、会談は約３５分間に及んだ。冒頭を除いて非公開で行われ、片山氏は会談後の記者会見で「足元の為替動向について、日米でよく連携できていることを確認した」と述べた。政