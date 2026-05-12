２０２４年の東京ダービーの勝ち馬で、３月に定年解散した栗東・佐々木晶三厩舎から栗東・松永幹夫厩舎に転厩したラムジェット（牡５歳、父マジェスティックウォリアー）はＪｐｎ３のマーキュリーＣ（７月２０日、盛岡競馬場・ダート２０００メートル）での復帰を視野に入れていることが５月１２日、分かった。転厩前の最後のレースで８着だったフェブラリーのゴール後、鞍上が下馬したが、順調に回復し、復帰戦に向けて放牧先