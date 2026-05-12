TOKYO FMの村田睦アナウンサーが12日、Xを更新。中東情勢の悪化によるナフサ不足をめぐり、不安を募らせた。村田アナは、カルビー「ポテトチップス」の一部商品パッケージが白と黒の2色で販売されることを伝えた報道記事を引用。ナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられており、「ナフサ不足でポテチのパッケージが白黒に。政府は必要量足りてると言ってたが…」と言及した。続く投稿では「今日の国会でも取