ガソリン価格は日々変動していますが、「同じガソリンなのに場所によってこんなに違うの？」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。特に、高速道路のSA（サービスエリア）やPA（パーキングエリア）で給油すると、街中よりも明らかに高いケースがあります。 例えば、近所のガソリンスタンドでは「1リットル170円」なのに、高速SAでは「190円」というケースも珍しくありません。この差が