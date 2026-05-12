【モデルプレス＝2026/05/12】モデルの吉川ひなのが5月10日、自身のInstagramを更新。アーティストの藤井フミヤとハグをしている過去ショットを公開した。【写真】46歳沖縄留学中モデル「奇跡の美少女」63歳アーティストとの20年前以上のハグショット◆吉川ひなの、過去ショット公開吉川は「今回みんながいっぱい送ってくれたフミヤ先輩 なななな懐かしい〜」とコメントし、自身が藤井の首に腕をまわしてハグをし、2人がカメラに目