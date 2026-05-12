インフルエンサーのチェ・ジュンヒが胸中を打ち明けた。チェ・ジュンヒは最近、自身のインスタグラムを更新。【写真】チェ・ジュンヒ、亡き母とそっくりと話題「祖母がずっと大切に保管してくれていた私の1歳の誕生日祝いの映像を、ようやく復元できた」と始まる長文と動画を投稿している。彼女は動画の中で、母親が「今日来てくださった皆さん、うちの“スミン”が結婚する時にもぜひまた招待するので、いつまでも元気でいてくだ