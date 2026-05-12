【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの安田美沙子が5月11日、自身のInstagramを更新。息子たちからの母の日のプレゼントを公開した。【写真】44歳2児のママタレ「大好きな気持ちが溢れてる」息子2人からのメッセージ入りプレゼント◆安田美沙子、息子たちからの母の日プレゼント公開安田は「昨夜は…大阪から帰ると、お風呂上がりのみんながカーネーションと、絵を用意してくれていました」とコメント。「ままいつもありがとう