【モデルプレス＝2026/05/12】ファミリーマートでは、販売開始1ヶ月で累計144万食を突破したヒット商品「キンパ」シリーズの新作「キンパ ツナキムチ」を5月12日（火）から、北海道を除く全国のファミリーマート約16,200店にて発売する。【写真】ファミマで既に好評の「キンパ プルコギ」◆1ヶ月で144万食突破、女性の支持集めるファミマの「キンパ」ファミリーマートのキンパシリーズは、本場さながらの具材感たっぷりの韓国スタ