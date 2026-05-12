認定NPO法人国際連合世界食糧計画WFP協会(横浜市、安藤宏基会長＝日清食品ホールディングス社長･CEO)は10日、チャリティイベント「WFPウォーク･ザ･ワールド2026横浜」を開催した。好天に恵まれる中、企業および個人として約4,700人が参加し、横浜みなとみらい地区約7kmのコースを巡った。開会式には安藤会長、山中竹春横浜市長のほか、横浜にゆかりのあるゲストとして横浜DeNAベイスターズ前監督の三浦大輔氏が登壇し、イベントを