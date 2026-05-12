【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの辻希美が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの弁当ショットを公開し、話題になっている。【写真】38歳5児のママタレ「顔が描いてあって可愛い」高1息子へのスパムおにぎり弁当◆辻希美、青空（せいあ）くんへの弁当辻は「今日からまた1週間が始まったね」「＃高一弁当」とつづり、高校1年生の青空くんへの弁当を投稿。スパムおにぎり、ピーマンの肉づ