TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第3弾｜2026年7月7日(火)放送開始 新作TVアニメーション「攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL」の放送開始日が、7月7日に決定した。カンテレ・フジテレビ系全国ネットの火曜夜23時“火アニバル!!”枠での放送。あわせてキービジュアルやプロモーションビデオの第3弾、ストーリー・キャラクター・ス