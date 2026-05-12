2026年第1四半期、世界で約40万台の車両を生産テスラの最新作『モデルYL』の日本導入が開始された。今回、実車を見て、触って、短時間だが乗る機会を得た。その概要と印象を紹介する前に、最近のテスラの状況について報告しておこう。【画像】ミニバンではなく究極のファミリーカー！3列6人乗り新型『テスラ・モデルYL』全33枚2026年第1四半期、テスラは世界で約40万台の車両を生産した。これは前年同期比で13％増の数値だ。『モ