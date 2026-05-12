キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が11日、自身のインスタグラムを更新。ファストファッションブランド「ZARA」のアイテムでまとめた“初夏コーデ”を披露した。【写真】「かっけー！」「絶妙なバランス」ZARAアイテムでまとめた私服コーデ披露の安藤優子※5枚目この日は、仕事や予定が詰まっているといい、一時帰宅して着替え、これから美容院に出かけるところであると説明した。投稿では「朝のコーディネート