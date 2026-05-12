米中首脳会談を前に来日したアメリカのベッセント財務長官は12日朝、片山財務相や赤沢経産相と相次いで会談しました。およそ1か月ぶりとなる片山財務相とベッセント長官の会談では、先日行った為替介入など金融市場の動向について議論を行ったということです。片山財務相「今後とも昨年の9月に発出した日米財務大臣共同声明にそって、引き続きしっかりと連携していくということを確認し、全面的にご理解を得たところであります」こ