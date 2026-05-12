参院内閣委で答弁する木原官房長官（右奥）＝12日午前参院内閣委員会は12日、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化を目指す「国家情報会議」創設法案について質疑を実施した。木原稔官房長官は「政府批判のデモや集会などの活動に参加したことのみをもって、国家情報会議の調査審議事項の対象となることは想定していない」と強調した。立憲民主党は、プライバシーを侵害する恐れがあるなどと追及した。木原氏は、国家