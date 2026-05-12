家族や友人と過ごす連休のドライブは、移動中の満足度が旅全体の印象を大きく変えるものです。広々とした公園が併設されていたり、ご当地感溢れるお土産が充実していたりと、大人も子どもも心からリラックスできる場所をご紹介します。All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、高速道路のPA・SAに関するアンケートを実施しました。その中から、ゴールデンウィークに寄りたい「中央自