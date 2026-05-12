俳優の浜辺美波さんは5月11日、自身のInstagramを更新。プライベート旅行の様子を公開し、反響を呼んでいます。【写真】浜辺美波のプライベート旅行ショット「プライベート浜辺美波さん可愛すぎいい」浜辺さんは「あったかい季節になりましたねまだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と報告し、7枚の写真を投稿。駅のホームで電車を待つ姿、食事をする姿、カラオケを楽しむ姿などを載せており、まるで浜辺さん