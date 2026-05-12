任期満了に伴う東成瀬村の村長選挙が告示され、現職の備前博和氏が立候補を届け出ました。ほかに立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。東成瀬村長選挙に立候補したのは、2期目を目指す現職の備前博和氏65歳です。4年前、2022年の村長選挙で無投票で初当選していました。統括責任者「村のリーダーは私は備前村長以外いないというふうに思っております」備前博和氏「いままでのダム特需もなくなり