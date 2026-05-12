懐かしのカセットテープがSNS上で大きな注目を集めている。「怖いやろ。 昭和の人はCDからカセットテープに録音してたんやで」と自身のコレクションを紹介したのはうっちょさん（@sp_tamachan）。【写真】昭和50年代生まれが集めていたモノとは……うっちょさんは昭和50年代生まれ。テープの背にはMr. Children、FIELD OF VIEW、Green Dayなど平成前期の青春時代に聴き込んだであろうJ-POPや洋楽のアーティスト名が書き込まれてい