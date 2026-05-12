婚活中のみなさんは、相手の第一印象においてどのようなことを重要視しているのでしょうか。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「婚活における第一印象に関する意識調査2026」によると、「身だしなみ」が最も多くなりました。【調査結果】婚活中の男女が第一印象において重要視する要素は？調査は、婚活経験のある20〜50代の男女200人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました