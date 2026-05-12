物価高が続くなか、「どうやって生活費を抑えるか」は家計管理の大きなテーマになっています。スーパーやドラッグストア、衣料品店などでも値上げが続いており、日常生活への負担を実感している人も多いでしょう。そんななか、個人投資家から注目されているのが株主優待です。株主優待は、企業が株主に対して自社商品や買い物券、割引券などを提供する制度で、実生活のなかで活用しやすい点が特徴です。特に、食品や日用品、衣料品