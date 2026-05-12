「もしかしてだけど〜もしかしてだけど〜睡蓮の帯にアマガエルの帯留って最強なんじゃないの〜♪」【写真】合わせたのは、アマガエルの帯留です透きとおるような睡蓮が描かれた帯の上に置かれたアマガエルの帯留…涼やかな組み合わせが「X」で人気を集めました。まるで水面に浮かんでいるようなカエルの姿がなんとも可愛らしいですね。話題になったコーディネートを考案、投稿した「三木弦」さんは呉服店「神戸元町 丸太や」（