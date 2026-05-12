中国自動車工業協会は5月11日、中国では4月、電気自動車（EV）、燃料電池車、プラグインハイブリッド車といった新エネルギー車の生産、販売、輸出がいずれも安定して成長したことを明らかにしました。最新の統計によれば、中国の新エネ車の生産台数は前年同月比5．5％増の132万台で、販売台数は同9．7％増の134万4000台でした。新エネ車の新車販売に占める割合は53．2％に達しました。4月の新エネ車の輸出台数は前年同月の2．1倍の