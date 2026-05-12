無印良品がスリランカの食文化に学んで開発した、新作カレーが登場。ココナッツミルクのまろやかさにスパイスが重なり、さらりとした口当たりが特長の、暑い時期にぴったりの1杯です。【投稿】無印良品公式Xのカレー商品焙煎スパイスと酸味が織りなす「おいしさのわけ」このカレーは、肉のうまみに負けないようコリアンダーやカルダモンなどのスパイスを焙煎して香りを立たせているのが特徴です。さらに、スリランカカレーに欠かせ