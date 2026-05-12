ホスト国は警戒している。準決勝で対峙する相手を。中国で開催されているU-17女子アジアカップで、４強が出揃った。日本、オーストラリア、北朝鮮、そして中国だ。準々決勝で中国はインドと対戦。グループステージで日本に０−３で敗れている相手に、同じく３−０で勝利した。決勝進出をかけて相まみえるのは、前回女王で、日本と共に最多４度の優勝を誇る北朝鮮。中国メディア『捜狐』は、「別の準々決勝では、北朝鮮がタ