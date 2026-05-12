南極の平和利用などについて話し合う「南極条約協議国会議」の全体会合が始まりました。１２日から本格的な議論が行われます。 全体会合に先立ち、ベルグーニョ事務局長ら会議の関係者が平和公園を訪れ原爆慰霊碑に献花しました。 中区の国際会議場で開かれている会議には４４カ国と１０の団体約４００人が参加していて、日本では３２年ぶり広島では初めての開催となります。 会議では増加する南極への観光客の対応や