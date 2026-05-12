松本文科大臣「安全管理につきまして一体的な対策を検討することについて、私から関係局長などに対して指示を行ってまいりたい」磐越道の事故を受け、松本文科大臣はさきほど、沖縄県辺野古での事故も含め校外活動で「安全管理に関して事案が立て続けに生じている」と指摘。きょう中に関係幹部に対し、部活や校外活動を含めた児童生徒の安全管理の徹底を指示することを明らかにしました。一方、金子国交大臣もけさの会見で、磐越道