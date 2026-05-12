赤沢経済産業大臣が、来日中のベッセント財務長官と会談を行いました。ベッセント長官はきょう午前、経済産業省を訪問し、赤沢経済産業大臣と会談しました。赤沢亮正 経済産業大臣「本日、ベッセント財務長官とお目にかかる予定であります。昨年行った関税協議のカウンターパートのお一人で、ベッセント長官と日米経済関係の強化に資する充実した議論を行いたいと考えております」会談前、赤沢大臣は記者会見でこのように述べ