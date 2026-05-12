磐越道のバス事故をめぐり、バスに乗っていた生徒が若山容疑者の運転に不安を感じ、事故の直前に「死ぬかもしれない」という主旨のメッセージを家族に送っていたことが警察への取材で分かりました。 5月6日、磐越道で北越高校の生徒など21人が死傷した事故。 過失運転致死傷の疑いで逮捕された若山哲夫容疑者の運転に不安を感じた生徒が事故の直前、家族に対して「死ぬかもしれない」という主旨のメッセージを送っ