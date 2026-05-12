サッカー界では、優秀な選手が集中する世代がある。日本でも小野伸二、高原直泰、稲本潤一ら「黄金世代」や、本田圭佑、岡崎慎司、長友佑都らの「北京五輪世代」がその時々の代表を引っ張ってきた。そして現在、日本代表の主力を担うのが「東京五輪世代」。過去最強との呼び声高い世代が、開幕まで１か月となったワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に挑む。（星聡）最上級のＳランク東京五輪世代を１０代前半から見てきた