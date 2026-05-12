【北京共同】トランプ米大統領の訪中を巡り、北京市中心部にある世界遺産の名所、天壇公園が13、14日の2日間閉鎖される。トランプ氏と中国の習近平国家主席が14日に訪れることから警備上の理由とみられる。同公園が12日、微信（ウィーチャット）のアカウントで発表した。天壇公園には明、清の歴代皇帝が天に祈りをささげた「祈年殿」があり、故宮と並ぶ北京のシンボルとされる。シンガポール紙、聯合早報は12日までに「トラン