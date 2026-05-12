福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）の男子ソフトテニス部の生徒１８人が死傷した遠征バス事故で、同乗していた生徒が事故直前に「今日死ぬかも」という趣旨のメッセージとともに、車内で撮影した走行中の映像を保護者に送信していたことが１２日、捜査関係者への取材で分かった。福島県警は映像を分析し、事故の詳しい状況を調べている。バスを運転し、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で