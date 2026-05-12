【WRC 世界ラリー選手権】第6戦 ラリー・ポルトガル（5月7日ー10日）【実際の映像】岩に当たって“2度も”跳ねる驚異の激走トヨタ優位の構図を崩し、ヒョンデが今季初優勝をおさめたWRCの第6戦。同じくヒョンデの43歳ベテランがやってのけた衝撃の走りが話題を集めている。今季ここまで5戦の間トヨタの後塵を拝してきたヒョンデだったが、エースのヌービルがついに表彰台中央の座を射止めた。同僚のアドリアン・フルモーもいく