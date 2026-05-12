タレント・なかやまきんに君が１２日、東京・室町三井ホール＆カンファレンスホールで行われた伊藤園のイベント「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に、女優の有村架純とゲスト出演した。純国産茶葉の応援団長として登場したきんに君は、赤い丸を背景に白地で「純」と書かれた専用のタンクトップ姿で登場した。茶葉のような深い緑色のノースリーブドレスを身にまとった有村から「いいですね。