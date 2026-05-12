天皇賞・春で６着だったタガノデュード（牡５歳、栗東・宮徹厩舎、父ヤマカツエース）は宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）への参戦を目指すことになった。現在は放牧に出されているが、宮調教師は「先週見てきたけど、何の問題もなかったですよ」と現状を説明。宮厩舎は金鯱賞を制したシェイクユアハート（牡６歳、父ハーツクライ）も出走を予定しており、宝塚記念への参戦は１９９８年のホウエイ