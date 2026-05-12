ＡＫＢ４８の１８期生・八木愛月がお宝ショットを公開し、話題になっている。１２日までにインスタグラムで「楽しそうだね〜！綺麗に撮って下さりありがとうございます全部見てますっ」とつづり、笑顔で踊る姿や、歌う姿などを披露した。この投稿にファンからは「素敵な笑顔」「全部可愛（かわい）くて天才！」「笑顔でパフォーマンスしている姿大好き〜」「ホントにきらきらアイドル！」「最強に可愛いすぎる」「楽しそう