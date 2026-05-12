◆米大リーグブルージェイズ５―８レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠のレイズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、２回に右腕ラスムセンのスイーパーをとらえ、左前安打を放った。１日からの連続試合安打を１０に伸ばしたが、チームは首位レイズに敗れた。５点を追うブルージェイズは２回先頭の岡本の安打からバーショが続き、ヒメネスが右翼席に４号３ラン