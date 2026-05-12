お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士が１２日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。酒井が同番組にゲスト出演するのは２０２３年９月以来だが、前回は相方の林田洋平とコンビで登場。今回１人で出演したことについて、酒井は「林田が裏と言いますか、あの文化放送の…」と話し出すと、パーソナリティーを務めるパンサーの向井慧は「裏ですよ！メチャクチャ裏です、それって」。続けて酒井は「え〜