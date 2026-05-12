【モデルプレス＝2026/05/12】女優の浜辺美波が11日、自身のInstagramを更新。駅ホームでのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳大河女優「普通にいてびっくり」駅ホームプライベートショット◆浜辺美波、親友と“プチ旅行”浜辺は「あったかい季節になりましたね」と書き出し、「まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と、駅のホームで笑顔を見せるオフショットを公開。チェック柄の