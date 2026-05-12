【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月11日、自身のInstagramを更新。薬味たっぷりのつけ蕎麦を公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。「レシピ知りたい」薬味たっぷりのピリ辛豚つけ蕎麦披露◆石川梨華、薬味たっぷりのつけ蕎麦公開石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」といつもの言葉をつづり、写真を投稿。「ピリ辛豚つけ蕎麦 薬味たっぷり美味しかった」という言葉通り、お椀