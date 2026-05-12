【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの指原莉乃が5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。同月11日、自身がプロデュースを手掛けるアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）からの卒業を発表した菅波美玲へコメントした。【写真】卒業発表の≠MEメンバー、2019年時の初々しいお披露目ショット◆菅波美玲、≠ME卒業を発表5月11日、≠ME公式サイトでは、3月28日から休養のため活動を休止していた菅波が、6月12日に開催される「