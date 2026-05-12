スナック菓子メーカー「カルビー」が2026年5月11日、主力商品であるポテトチップスなどのパッケージを白黒に変更することが明らかになった。複数社が報じている。「経済的にかなり末期感があってすごい」報道によると、カルビーは中東情勢の悪化を受け「ナフサ」を原料とするインクの調達が不安定になったことから、安定供給を最優先するためこうした変更を決めたという。パッケージのデザインは既存のものと同じだが、フルカラー