韓国株一時5%超急落、政府高官のSNS投稿が投資家の反発を招く 東京時間11:08現在 韓国総合株価指数 7646.39（-175.85-2.25%） 韓国株は序盤に8000ポイント大台に接近、その後急反落し一時5%超下げた。利益確定のほか韓国政府高官のSNS投稿が売りを誘ったようだ。 韓国の政府高官が、AIブームから生じる利益の一部は全市民に還元されるべきだとSNSに投稿。AI時代の過剰利益はメモリ企業の株主や資産保有者に集